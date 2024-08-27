Свыше 180 тыс. детей отдохнули за лето в оздоровительных лагерях Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В детских оздоровительных лагерях Подмосковья с начала летнего сезона отдохнули более 180 тыс. ребят. Такие данные привела первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала лета в наших лагерях отдохнули свыше 180 тыс. детей. Ещё 4,5 тыс. ребят из семей с низкими доходами побывали на море по бесплатным путевкам от правительства региона», – пояснила Болатаева.Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, на этой неделе во многих детских лагерях завершается летняя оздоровительная кампания. В уходящем сезоне в Подмосковье было открыто 105 загородных лагеря, а также ещё 985 лагерей при школах и учреждений культуры и спорта.
«В фокусе особого внимания – дети участников спецоперации. В этом году уже 3 тыс. ребят отдохнули в нашем лагере «Литвиново», который входит в топ-10 лучших детских лагерей страны», – добавила зампред.В ведомстве добавили, что ежегодно по губернаторской программе 400 детей из ДНР отдыхают на море. На днях у ребят заканчивается смена в лагере Анапы.
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Лора Луганская