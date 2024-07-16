Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В 40 летних лагерях при подмосковных школах проверили качество питания

В 40 летних лагерях при подмосковных школах проверили качество питания

16 июля 2024, 21:47
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Сотрудники Минсельхозпрода Московской области проверили качество питания в 40 летних лагерях при образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Подмосковье на базе школ летом открыты лагеря дневного пребывания. Дети, оставшиеся в городе, могут провести там время вместно с друзьями с пользой и интересом.
«В рамках мониторинга сотрудники оценили условия хранения продуктов, соблюдение норм в процессе приготовления пищи. Замечаний в итоге не было. Питание подрастающего поколения организовано в соответствии с установленными требованиями», – отметили в министерстве.


Как уточнили в пресс-службе, мониторинг проводили в летних лагерях при образовательных учреждениях восьми городских округов. Это Балашиха, Красногорск, Мытищи, Лыткарино, Кашира, Лотошино, Серебряные Пруды и Электросталь.

Читайте также:

В пришкольных лагерях Московской области открылась вторая смена

Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю

В Подмосковье для школьников работают 900 летних детских лагерей
#дети
#отдых
#лето
#школы
#лагеря
#питание
#минсельхозпрод мо
#мониторинг
#проверки
#подмосковье
#московская область
Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса
Порошенко заявил, что власти Украины не решают проблему нехватки электроэнергии
16 июля 2024, 22:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».
Он отметил, что людям, особенно на верхних этажах многоэтажных домов, невозможно нормально жить в летнюю жару без кондиционеров, лифта и освещения. Экс-президент напомнил, что он и его сторонники выступали за отмену пошлин с госзаказов, покупающих необходимое оборудование. Теперь он задается вопросом о наличии солнечных батарей и генераторов.

Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале призвал не «создавать» из энергокризиса трагедию. По его мнению, жители Украины в период жары могут обойтись ведром с водой, колодцем или прудом.

Читайте также:

В Верховной Раде рассказали, как мобилизованные в ВСУ проходят медкомиссию

Рогов: На Запорожском направлении ВСУ откатились севернее Урожайного

Порошенко решил внести залог за организатора подрыва «Северных потоков»
#президент
#оборудование
#жители
#депутат
#всу
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пятигорске введен график временного отключения электроэнергии
Мэр Ворошилов: в Пятигорске до четырех часов будут отключения электричества
16 июля 2024, 21:45

Фото: IStock/vladj55

В Пятигорске (Ставропольский край) и четырех поселках округа ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Ворошилов, передает URA.ru
Помимо самого Пятигорска, отключения также затронут жителей сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. Совокупное дневное ограничение подачи света не превысит четырех часов, пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России остались без электричества по причине выхода из строя блока на Ростовской АЭС.

Читайте также:

На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
#ограничение
#сбой
#человек
#аэс
#мэр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подъездах домов в Мытищах установят более 100 камер «Безопасный регион»
16 июля 2024, 21:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

110 подъездов многоквартирных домов в Мытищах до конца года оснастят камерами системы «Безопасный регион». Эта тема стала ключевой на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В муниципалитете установили ещё 235 камер, в рамках проведения благоустройства - 137. Кроме того, в этом году планируют установить 110 видеокамер в подъездах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.
На совещании также обсудили неисправное состояние 610 камер. Сейчас причины сбоя установлены. До 1 сентября планируется ввести их в работу.

Губернаторская программа «Безопасный регион» реализуется в Московской области с 2015 года. По данным пресс-службы, за это время в Мытищах установили более 7,6 тыс. видеокамер. Их размещают в скверах, на домах, в подъездах, дорожных развязках и перекрёстках.

Читайте также:

Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году

В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров

В Мытищах отметили День двора и наградили активных горожан
#мытищи
#мкд
#безопасный регион
#видеонаблюдение
#камера фиксации
#камеры
#подъезды
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары назвали правила отдыха с питомцем у воды
16 июля 2024, 21:05

Фото: iStock / Wasitt

Купание питомцев в общественных местах скрывает немало опасностей. Об этом предупредили специалисты Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на ветеринаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Купать собак на общественных пляжах запрещено. Поэтому лучше выбирать более уединённые места для отдыха. Убедитесь, что питомец обеспечен тенью и свежей питьевой водой, чтобы избежать перегрева и теплового удара», – говорится в сообщении.
Следует быть внимательнее при выборе места для купания. Специалисты также советуют не купать собак в местах с крутыми берегами или сильным течением. Острые предметы на дне водоёма тоже могут представлять угрозу для животного.

Кроме того, дикие звери, обитающие в прибрежных зарослях, могут быть переносчиками инфекционных заболеваний – например, лептоспироза. Для профилактики таких болезней рекомендуется ежегодно вакцинировать питомцев.

После купания необходимо вымыть животное с шампунем и почистить ему уши. Если у собаки после отдыха у водоёма ухудшится здоровье, нужно обратиться к ветеринару.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары выходили брошенных на обочине щенков

Подмосковные ветеринары напомнили, как защитить питомцев от клещей

Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона
#ветеринары
#животные
#питомцы
#лето
#купание
#водоёмы
#отдых
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юный экоактивист представил дизайн светящихся мусорных контейнеров
16 июля 2024, 20:47

Фото: iStock / lenscap67

12-летний школьник Александр Бочкарёв впервые представил на интерактивной онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции» инновационные решения для мусорных контейнеров.
Об этом рассказала руководитель проекта «Экотрадиции» Ольга Лавлинская.

Вдохновившись свойствами биолюминесцентных растений, подросток создал дизайн светящихся контейнеров. По словам юного экоактивиста, они не только будут красиво смотреться, создавая ночью дополнительное освещение, но и напоминать, что нужно беречь окружающую среду и утилизировать мусор правильно.
«Инновационные идеи нашей выставки направлены на создание более устойчивого будущего. Ведь только через экологически ориентированные инновации мы можем обеспечить процветание и благополучие страны», – отметила Лавлинская.
Идеи школьника, воплощённые в книге для творчества «Скетчбук Экотрадиции», сочетают функциональность, эстетику и философию. Свои рисунки он модернизировал с помощью нейросети.

Ранее сообщалось, что проект «Экотрадиция» представил в Подмосковье интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции».

Международный онлайн-конкурс «Экотрадиция» проводится в России с 2016 года. В нём участвуют жители России, Казахстана, Узбекистана и Белорусии. Они создают рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, которые впоследствии экспонируются на выставке.

Читайте также:

Подмосковные юрлица с начала года заключили 450 договоров на вывоз отходов

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 20 млн рублей

В Московской области проверили все базы хранения коммунальной техники
#экология
#мусор
#контейнеры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного
16 июля 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Царь Иван IV Грозный не может быть канонизирован, так как он совершил, в числе прочих, страшное преступление — отдал приказ об убийстве митрополита Филиппа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во время проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, в Успенском соборе Московского Кремля Владыка попросил считать эту тему закрытой, отметив, что ни в чём не повинный святитель, радевший о благе Руси, о благе святого православия, мирный и благочестивый, пал от руки безумного царя. Патриарх оставил в стороне причины, побудившие Ивана Грозного совершить это преступление — будь то безумие или злой дух. Но он подчеркнул абсолютную неуместность чуть ли не требований некоторых патриотических сил канонизации кровавого царя.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что никто не собирается отрицать исторических заслуг Ивана IV, важности его политической миссии в деле укрепления российского государства. Однако всё это не является причиной для канонизации и являться не может, заключил глава Русской православной церкви.

Читайте также:

Патриарх Кирилл высказался об атаках в Дагестане

Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом

В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
#преступление
#патриарх кирилл
#память
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CEO Лапшаков объяснил использование брендами семейных блогеров
16 июля 2024, 19:40

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

CEO инфлюенс-маркетингового агентства Георгий Лапшаков объяснил, что бренды всё чаще используют в своей рекламе именно семейных блогеров из-за роста интереса к традиционным ценностям, в том числе и в маркетинге.
«Дебют бренда и выход на торговые площадки всегда сопряжён с недостатком доверия и лояльности. Сегодня семейные блогеры — лучшие амбассадоры для производителя, потому что в эту нишу следует обращаться для укрепления позиций на рынке. За последние десятилетия ряд исследований показал, что семейные бренды считаются более надёжными, чем несемейные», — заявил в беседе с Газета.ру Лапшаков.

По его словам, большинство рекламных роликов на телевидении, создающих идеальную картину мира, включают в том числе и идеальный образ семьи.

Ранее бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заявил, что на фоне проблем с работой YouTube альтернативой видеохостингу для отечественных блогеров могут стать VK Видео.

Читайте также:

Узнает весь мир: SHAMAN анонсировал ответ YouTube за блокировку канала

Озвучены альтернативы YouTube для блогеров

Специалист Завалишин оценил связь блокировки YouTube и работы сервисов Google
#видео
#семьи
#бренд
#youtube
#google
#маркетинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МФЦ Подмосковья с начала года зарегистрировали 2 тысячи браков
16 июля 2024, 19:23

Фото: iStock / vadimguzhva

В Московской области пары могут выбрать более скромную альтернативу пышной свадьбе и заключить брак в МФЦ.
С начала года этой возможностью воспользовались 2 тысячи пар, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала года в подмосковных МФЦ зарегистрировано 2 тысячи браков. В спокойной обстановке сотрудник ЗАГСа задаст важные вопросы и выдаст свидетельство о заключении брака», – пояснила зампред.
Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, выбрать регистрацию брака в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.
«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать более удобную локацию. Так, с начала года порядка 2,5 тысяч пар выбрали выездную площадку. А 250 пар с начала предпочли расписаться в парках Подмосковья», – поделилась статистикой Болатаева.
В министерстве также напомнили, что в Подмосковье создан первый телеграм-канал о свадьбах в регионе.

А подать заявление и оставаться в курсе свадебных трендов можно на сайте.

Читайте также:

В Подмосковье запустили свадебный портал

Кентаврмар и Рагнияра: В Подмосковье назвали самые необычные измененные имена

Выплаты на новорождённого получили более 30 жителей Подмосковья
#загс
#мфц
#брак
#свадьба
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные юрлица с начала года заключили 450 договоров на вывоз отходов
16 июля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье юридические лица с начала года заключили более 450 договоров с региональным оператором на вывоз отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Лидером по привлечению бизнеса к современной системе обращения с отходами стал городской округ Люберцы. Там заключили 54 новых контракта. Иметь договор на вывоз с профильной организацией обязаны все хозяйствующие субъекты. Отсутствие соглашения нарушает закон. Это влечет за собой административный штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», – уточнили в министерстве.
Оформить договор с компанией «ЭкоЛайн-Воскресенск» могут онлайн юридические и физические лица.

В Минчистоты предупредили, что сотрудники регионального оператора ежедневно передают в надзорные органы информацию об организациях, не имеющих договоров на обращение с ТКО.

Читайте также:

На подмосковных детских площадках восстановили 30 тыс. кв. м. резинового покрытия

Более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье признали соответствующими нормам

Подмосковные коммунальщики очистили от пыли и грязи около 5 тысяч дворов
#минчистоты
#мусор
#мусорный оператор
#договор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф