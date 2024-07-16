В 40 летних лагерях при подмосковных школах проверили качество питания

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Минсельхозпрода Московской области проверили качество питания в 40 летних лагерях при образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Подмосковье на базе школ летом открыты лагеря дневного пребывания. Дети, оставшиеся в городе, могут провести там время вместно с друзьями с пользой и интересом.
Как уточнили в пресс-службе, мониторинг проводили в летних лагерях при образовательных учреждениях восьми городских округов. Это Балашиха, Красногорск, Мытищи, Лыткарино, Кашира, Лотошино, Серебряные Пруды и Электросталь.
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«В рамках мониторинга сотрудники оценили условия хранения продуктов, соблюдение норм в процессе приготовления пищи. Замечаний в итоге не было. Питание подрастающего поколения организовано в соответствии с установленными требованиями», – отметили в министерстве.
Как уточнили в пресс-службе, мониторинг проводили в летних лагерях при образовательных учреждениях восьми городских округов. Это Балашиха, Красногорск, Мытищи, Лыткарино, Кашира, Лотошино, Серебряные Пруды и Электросталь.
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Лора Луганская