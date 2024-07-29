В летних лагерях с начала сезона отдохнули более 150 тысяч подмосковных детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Уже более 150 тыс. детей из Подмосковья отдохнули этим летом в лагерях.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Оздоровительная кампания началась в конце мая. За два месяца лета в загородных лагерях побывали около 80 тыс. детей, в пришкольных – 70 тыс., на море – 3,5 тыс.
По его словам, особое внимание уделяется тем, кому необходима забота и поддержка.
В Подмосковье расположено 22 федеральных загородных лагеря, два региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Это творческие, спортивные, военно-патриотические, туристические, палаточные, языковые, экологические, музыкальные и технические лагеря. Выбрать подходящее место для отдыха ребёнка родители могут на сайте.
Московская область организует также бесплатный отдых для детей из Новоазовского района и Макеевки. В августе 400 ребят смогут отправиться в два лагеря в Анапе – «Буревестник» и «Премьера».
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«Мы стараемся сделать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году отдых организовали более 1 тыс. детских лагерей. 105 из них находятся за городом, 985 – при школах, ещё четыре – на Чёрном море», – отметил глава региона.
По его словам, особое внимание уделяется тем, кому необходима забота и поддержка.
«Так, в лагере «Литвиново» этим летом смогут бесплатно отдохнуть около 3 тыс. детей, отцы которых участвуют в специальной военной операции. А порядка 4,5 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставим возможность провести несколько недель на Черноморском побережье», – добавил Воробьёв.Он напомнил, что существуют и другие льготные категории – многодетные семьи, семьи с низкими доходами и детьми-инвалидами, которые могут получить компенсацию за путёвку в лагерь. За июнь – июль в детских лагерях побывало уже более 150 тыс. ребят. Планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тыс.
В Подмосковье расположено 22 федеральных загородных лагеря, два региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Это творческие, спортивные, военно-патриотические, туристические, палаточные, языковые, экологические, музыкальные и технические лагеря. Выбрать подходящее место для отдыха ребёнка родители могут на сайте.
Московская область организует также бесплатный отдых для детей из Новоазовского района и Макеевки. В августе 400 ребят смогут отправиться в два лагеря в Анапе – «Буревестник» и «Премьера».
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Лора Луганская