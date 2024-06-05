Свыше 2 тысяч обращений о пале сухой травы приняли операторы «Системы-112»

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Подмосковная Система-112 приняла более 2 тысяч обращений о пале сухой травы с начала весны. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Пал травы является основной проблемой в регионе каждый год.
Кроме этого, запрещено разводить костры в пожароопасный период и жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».
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«Примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу», — подчеркнули операторы службы.
Кроме этого, запрещено разводить костры в пожароопасный период и жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».
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Мира Полтева