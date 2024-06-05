Свыше 2 тысяч обращений о пале сухой травы приняли операторы «Системы-112»

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 5 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом наблюдаются в сторону столицы на трёх федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.