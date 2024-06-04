В деревне Аристово открыли стилизованную под речной вокзал детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Детскую игровую площадку открыли для жителей деревни Аристово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. На торжественной церемонии первая замглавы муниципалитета Наталья Тимошина заявила, что социальная инфраструктура в новых районах продолжит расширяться пропорционально жилой застройке.
«Это первая детская площадка, открытая в этом году в Красногорске по губернаторской программе. Тематику разработали вместе с жителями. В этом году это не последнее открытие – тем более, что в Красногорске, особенно в новых микрорайонах, растёт число детей, и это диктует необходимость появления новых социальных объектов», – отметила Тимошина.Гостей церемонии открытия ждали анимационная программа и раздача мороженого.
Комфортная и просторная игровая зона расположена рядом с появившейся ранее площадкой для воркаута. Она стилизована под речной вокзал. На площадке установлены большая горка-корабль и песочница, есть пространство с мягким покрытием для игровых или танцевальных марафонов.
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Лора Луганская