В Московской области более 20 тысяч пенсионеров прошли курс социальной реабилитации

Фото: Министерство социального развития Московской области
Реабилитация пожилых людей в социальных центрах представляет собой комплексную программу физических и психологических мероприятий, нацеленную на восстановление дееспособности и интеграцию пожилых граждан в общество, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В мед.организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тыс. жителей», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области сообщает о наличии в регионе 30 учреждений, оснащённых современным оборудованием, где пожилые люди могут пройти полный курс социальной реабилитации.
В рамках этих программ особое внимание уделяется психологическому благополучию и эмоциональному состоянию пожилых граждан. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план, а регулярный мониторинг физического состояния, общение и моральная поддержка способствуют достижению наилучших результатов, стабилизации настроения, формированию позитивного мышления и улучшению физического здоровья.
Реабилитационный курс длится 21 день и состоит из нескольких компонентов:
- физкультурно-оздоровительной реабилитации (скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры, занятий в тренажёрном зале, аэройоги, прыжков на батуте, дыхательной гимнастики и соляной комнаты);
- социально-педагогической реабилитации (обучения компьютерной грамотности и эрготерапии);
- социокультурной реабилитации (вокалотерапии, танцетерапии и живописи);
- социально-психологической реабилитации (использования комнаты психологической разгрузки, индивидуальных занятий с психологом и групповых занятий с психологом).
Пройти курс реабилитации можно подав заявление на портале.
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Дайана Хусинова