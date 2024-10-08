Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году

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Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году.
На конец 2024 года размер пенсии составит 22,4 тысячи рублей, что означает рост на 7,5% в следующем году. Ранее ожидалось увеличение на 7,3%, но индексация будет проведена быстрее. Об этом сообщает издание Известия.
Как отмечается в материале, рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров, что также ускорит увеличение средней пенсии.
Кроме того, с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы смогут рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 1200 рублей. В будущем пенсии могут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и 1 апреля, как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Ранее сообщалось, что Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.
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Как отмечается в материале, рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров, что также ускорит увеличение средней пенсии.
Кроме того, с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы смогут рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 1200 рублей. В будущем пенсии могут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и 1 апреля, как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Ранее сообщалось, что Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.
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Елена Перлова