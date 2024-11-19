Свыше 200 школьников из Московской области присоединились к движению «Орлята России»

Фото: Министерство образования Московской области
Во Дворце культуры городского округа Власиха состоялось торжественное посвящение 214 учеников школы имени А. С. Попова в ряды движения «Орлята России»,сообщает Министерство образования Московской области.
«В этот праздничный день рядом с Орлятами находятся учителя, родители, старшеклассники-наставники, приглашенные гости, которые разделяют с ними радость начала новой страницы их жизни! Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждёт много нового, познавательного, интересного и полезного», — сказал Региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» Святослав Громов.Проект «Орлята России» был запущен в 2021 году по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. За три года своего существования в нём приняли участие более трёх миллионов школьников и их родителей.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
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