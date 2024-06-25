В Лыткарино обустроят пирс для вейкбордистов

Фото: Александр Щербаков
Пирс для вейкбордистов появится в Лыткарине в рамках благоустройства «Волкуши». Об этом сообщил корреспондент.
В настоящий момент пирс для вейкбордистов находится в активной стадии строительства.
Благоустраивают «Волкуши» в рамках программы губернатора «Парки в лесу».
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«На объекте производится монтаж настила, а также завершается возведение павильона проката. На сегодняшний момент на пляже установили детское спортивное оборудование, сейчас ведутся работы на павильоне проката: делают настил, начали укладывать плитку. На сегодняшний момент настил на пляже полностью готов. Дорога возле лестницы, которая выходит на пляж, отсыпана», — поделилась гениректор компании ООО «РОСТ» Надежда Барило.
Благоустраивают «Волкуши» в рамках программы губернатора «Парки в лесу».
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Мира Полтева