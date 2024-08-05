«Умные» автомобили за неделю нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты
«Умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий. Все материалы направили на устранение, сообщили в пресс-службе, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Умный» автомобиль – это технический комплекс, использующий нейросетевые технологии. Такие автомобили выявляют несвоевременную уборку территорий, вандальные надписи и граффити, навалы мусора на контейнерных площадках, ямы и выбоины во дворах.
По данным ведомства, больше всего дефектов удалось выявить в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.
В министерстве назвали целью внедрения искусственного интеллекта оперативное выявление нарушений и поддержание чистоты в регионе. Своевременное и качественное выполнение и работ контролируют инспекторы Минчистоты.
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«Камеры мобильного комплекса помогают нам фиксировать недочёты по всей территории региона. Это эффективный способ привлечения к ответственности. С начала года шесть «умных» автомобилей сгенерировали 1,5 тыс. штрафов на 25 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, больше всего дефектов удалось выявить в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.
В министерстве назвали целью внедрения искусственного интеллекта оперативное выявление нарушений и поддержание чистоты в регионе. Своевременное и качественное выполнение и работ контролируют инспекторы Минчистоты.
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Лора Луганская