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«Умные» автомобили за неделю нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий

«Умные» автомобили нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий
05 августа 2024, 14:46
Фото: пресс-служба Минчистоты

Фото: пресс-служба Минчистоты

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«Умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий. Все материалы направили на устранение, сообщили в пресс-службе, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Умный» автомобиль – это технический комплекс, использующий нейросетевые технологии. Такие автомобили выявляют несвоевременную уборку территорий, вандальные надписи и граффити, навалы мусора на контейнерных площадках, ямы и выбоины во дворах.
«Камеры мобильного комплекса помогают нам фиксировать недочёты по всей территории региона. Это эффективный способ привлечения к ответственности. С начала года шесть «умных» автомобилей сгенерировали 1,5 тыс. штрафов на 25 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.


По данным ведомства, больше всего дефектов удалось выявить в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.

В министерстве назвали целью внедрения искусственного интеллекта оперативное выявление нарушений и поддержание чистоты в регионе. Своевременное и качественное выполнение и работ контролируют инспекторы Минчистоты.

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#московская область
#нарушение
#инспектор
В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни
Dhaka Tribune: протестующие в Дакке подожгли музей Муджибура Рахмана
05 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/Lindrik

Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины. Об этом информирует Dhaka Tribune.
Сообщается, что участники беспорядков также подожгли один из офисов партии Шейх Хасины «Авами Лига», а также офис ее председателя.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Первыми демонстрантами стали студенты в столице, затем протесты распространились на всю страну.

Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек. Протестующие считают, что эти квоты дискриминационны для всего остального населения, и выступают с резкой критикой правительства за недостаточные меры по борьбе с безработицей.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что в стране сформируют временное правительство. Он добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

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#студенты
#меры
#протесты
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В Россию возвращаются магазины Hugo Boss
Магазины Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре
05 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/Robert Way

Магазины немецкого производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре этого года. Об этом вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимость.
Ранее сообщалось, что ритейлер «Стокманн» приобрёл ООО «Хьюго Босс Рус».

По словам специалиста, магазины откроются на тех же 19 площадках в Москве, где располагались ранее. Брендинг магазинов, включая название и эмблему, не изменится.

При этом само юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца.

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#экономика
#россия
#торговля
#магазины
#одежда
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В Подмосковье оптимизировали режим работы пяти светофоров
05 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/Robert Way

Режим работы пяти светофоров, расположенных в четырёх городских округах Московской области — Фрязине, Мытищах, Чехове и Серпухове, оптимизировали для увеличения пропускной способности дорог и безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В округе Чехов был изменён режим работы светофора у деревни Манушкино — на выезде с улицы Кулаковская Горка на Старосимферопольское шоссе. В Мытищах синхронизировали два светофора на Волковском шоссе — у автобусных остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище», а также увеличили время ожидания для пешеходов в утренний и вечерний часы пик: благодаря этому было увеличено время проезда по прямому ходу шоссе», — говорится в сообщении.
В Серпухове скорректировали режим светофора на перекрёстке Советской улицы с проездом Мишина: там увеличили время работы «зелёного» для пешеходов. А во Фрязине был изменён режим работы светофора а перекрёстке проспекта Мира с Луговой улицей: перед пешеходной фазой добавили трёхсекундную фазу «красный всем».

Работы по корректировке светофоров в Московской области продолжаются.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Пить или не пить: Врач раскрыл правду о водопроводной воде
Инфекционист Викулов: обвинять водопроводную базу в болезнях не правомочно
05 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/Olga Petrova-Apostolova

Среди россиян широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Кто-то говорит, что после «воды из крана» появляются прыщи и сыпь, кто-то и вовсе утверждает, что такая вода вымывает все полезные вещества из организма. Чтобы обезопасить себя, люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников.
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что водопроводную воду не стоит винить во всех болезнях.

«На человека одномоментно влияет несколько внешних и внутренних факторов. Употребление воды из крана не означает, что исключительно она стала причиной какого-то изменения состояния здоровья. Человек не изолирован от внешнего мира, у него есть внутренняя микробиота, работа генов, органов систем, ферментов, пептидов, которые могут влиять на показатели. Обвинять в этом водопроводную воду, я думаю, не правомочно», — высказался специалист.

Он добавил, что люди ставят фильтры для того, чтобы уменьшить хлорную нагрузку и смягчить воду, улучшив все ее качества.

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Для жителей Павловского Посада организуют встречу с газовыми участковыми
05 августа 2024, 14:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встреча с газовыми участковыми состоится в Павловском Посаде в понедельник, 5 августа, жители смогут задать специалистам все актуальные для них вопросы, касающиеся технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие встречи очень важны для населения. Не у всех жителей есть возможность прийти в офис Мособлгаза и решить свои проблемы там. Встреча во дворах помогает подойти к каждому вопросу точечно и индивидуально», — отметили в администрации округа.
Очередная встреча с газовыми участковыми по вопросам техобслуживания оборудования в квартирах состоится по адресу: город Павловский Посад, улица Фрунзе, дом №29. Мероприятие начнётся в 16:00.

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#павловский посад
#газоснабжение
#мособлгаз
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В Серпухове снесли расселённый жилой дом
05 августа 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Признанный аварийным расселённый многоквартирный жилой дом снесли на Береговой улице в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Серпухов, Береговая улица, 33, был построен в первой половине прошлого века. Его общая площадь составляла около 500 квадратных метров. Здание обветшало, его основные элементы были частично разрушены. В 2023 году жильцов из находившихся там шести квартир расселили и было принято решение демонтировать здание», — говорится в сообщении.
В июле текущего года ветхий дом, представлявший угрозу для окружающих и портивший вид улицы, снесли. В настоящее время участок, который занимало здание, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Серпухов пока не приняла.

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В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%
ЛДПР: для работающих по патенту мигрантов надо повысить НДФЛ до 30%
05 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России необходимо повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту. Такое предложение выдвинули депутаты фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что депутаты направили на официальный отзыв в правительство законопроект о повышении размера НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих в России по патенту.

Они напомнили, что в России для всех доходов, которые получаются физлицами, не являющимися налоговыми резидентами, полагается налоговая ставка в размере 30%. Однако доходы работающих на основании патента мигрантов в настоящее время не попадают под данные требования.

При этом в России сейчас порядка двух третей от общего числа мигрантов работают по патенту, а свои доходы отправляют на родину. Во фракции убеждены, что и их доходы, полученные на территории России, должны работать на общегосударственный бюджет. В связи с этим необходимо повышение процента НДФЛ для этой категории жителей страны.

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#депутаты
#лдпр
#россия
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Хаос в Ретроградный Меркурий: Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа для всех знаков зодиака
05 августа 2024, 14:17

Фото: istock / rawintanpin

В деловой сфере ситуация будет развиваться динамично. Можно рассчитывать на новые знакомства, которые окажутся интересными и долгосрочными.
В любовной сфере надо ставить практичные цели и прислушаться к разуму. Важно проявить заботу о здоровье друг друга. Эмоциональным всплескам в личной жизни лучше предпочесть спокойное и ровное течение дел.

В вопросах здоровья на первое место надо поставить порядок и чистоту. Благоприятны диеты и разгрузочные дни. Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период 5 по 11 августа.

Меркурий переходит в ретроградное движение. Он будет в таком положении с 5 по 28 августа.

На протяжении двадцати четырёх дней пригодится поговорка «факт-упрямая вещь». Для того чтобы не столкнуться с путаницей в документах и с хаосом в ведении дел, надо потратить время и во всём разобраться. Лучше требовать оригиналы документов и проверять все досконально. Необходим максимум рационального мышления. Важно быть очень собранными и сконцентрированными. На протяжении всего периода Ретроградного Меркурия необходимо беречь себя от интеллектуального перенапряжения.

Хорошо быть наблюдательными и подмечать детали. Важно поддерживать порядок и дома, и на рабочем месте. Аккуратность, опрятность и стремление к качественному выполнению своей работы помогут преуспеть в карьере.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо найти время на встречи с друзьями и единомышленниками. Ему необходимы доброта и доверительное общение.

Телец вовремя проявит инициативу. Он сможет укрепить свое положение и связи.

Близнецам надо проявить свои ораторские способности. Им хороше сделать свою речь более изысканной, а голос более мягким.

Раку надо направить свою душевную теплоту на близких. Любовь и благородство пробудится в тех, кого он любит.

Льву полезно увлечься новым проектом и черпать вдохновение из новых впечатлений.

Дева почувствует желание интеллектуально вырасти. Ей благоприятно начинать обучение и побольше читать.

Весам для того, чтобы легче справляться с рутинной работой, надо проявить свои таланты и творческие способности.

Скорпиона потянет на спор и выяснение отношений. Ему нужно взглянуть в будущую перспективу и оценить результат, который может получиться в результате разногласий.

Стрельцу надо направить свой энтузиазм и энергию на формирование желанных событий в своей судьбе.

Козерогу надо проявить дипломатию и такт. Переговоры нужно вести на основании как своих интересов, так и интересов партнёра.

У Водолея повысится чувство ответственности и серьёзность. Ему важно отсеить ненужные и бесполезные связи.

Рыбам желательно проявить терпение и верить в свой успех. Позитивное мышление им поможет в преодолении трудностей.

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#гороскоп
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В деревне Спасское запустят котельную после плановых работ
05 августа 2024, 14:10

Фото: iStock/antos777

Плановые работы в котельной, расположенной в деревне Спасское городского округа Клин, завершены, оборудование вновь запустят вечером в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Планово-предупредительные работы в котельных идут в рамках подготовки энергосистемы округа к предстоящему отопительному сезону. Всего в городском округе Клин 64 котельные, из них 53 котельные отключались на срок от десяти до четырнадцати дней, три котельные отключались сроком на девять дней», — отметили в администрации округа.
В целом в округе на сегодняшний день работы по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону завершены на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин начали формировать народную дружину.

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#котельная
#горячая вода
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