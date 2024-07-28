Свыше 51 тысячи гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове

Фото: Сергей Хакимов
Фестиваль «Гуляй город», посвящённый Молодинской битве, в Чехове посетили более 51 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Для гостей фестиваля подготовили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.
Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории городского округа Чехов. Несмотря на значительное численное превосходство, армия крымского хана Девлета I Гирея бежала и понесла значительные потери.
Кульминацией стал реконструкция битвы. В ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.
Обнинск сохранит статус наукограда до 2040 года
Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму
Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории городского округа Чехов. Несмотря на значительное численное превосходство, армия крымского хана Девлета I Гирея бежала и понесла значительные потери.
Кульминацией стал реконструкция битвы. В ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.
«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события. В этом году – 51 тысячу человек! Радует, что набирают популярность мероприятия, где можно познакомиться со славными страницами истории нашей страны, одна из которых – битва при Молодях. Поэтому невозможно не отметить огромную работу организаторов и всех причастных, благодаря кому этот ежегодный праздник растет и развивается», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Для гостей фестиваля приготовили национальные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, аттракционы, мастер-классы, концерт и фудкорт. Весь день работали мастер-классы, на которых гости работали с кожей, глиной, древесиной, берестой, готовили блюда народных кухонь.
Читайте также:
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси
Читайте также:
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси
Обнинск сохранит статус наукограда до 2040 года
Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму
Мира Полтева