Обнинск сохранит статус наукограда до 2040 года

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Обнинск продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры. Срок действия статуса продлен до 2040 года.
«Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано распоряжение о сохранении для города Обнинска Калужской области статуса наукограда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.В Обнинске насчитывается порядка 40 научно-производственных предприятий и исследовательских центров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сервис 2ГИС и Научный центр Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, лидирующие позиции в рейтинге занял Санкт-Петербург. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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