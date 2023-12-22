Свыше 60 тыс подмосковных семей получили выплату на новорождённого

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 60 тыс подмосковных семей с начала года получили выплату при рождении ребёнка. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Размер составляет 20 тыс рублей, а общая сумма выплат в этом году превысила 1,2 млрд рублей. Такая мера поддержки – хорошее подспорье для молодых семей. Она реализуется в рамках нацпроекта «Демография», – отметила Болатаева.При рождении ребёнка семья может выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор, который выдают в роддоме. В нём содержится все необходимое для малыша.
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Лора Луганская