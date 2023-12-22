В 2024 году в Московской области отремонтируют более 20 соцучреждений

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В следующем году в Подмосковье планируют отремонтировать более 20 социальных учреждений. На ремонт направят около 740 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году мы продолжим активную работу по улучшению соцучреждений и прилегающим территориям. Всего запланировано отремонтировать более 20 объектов. На это мы предусмотрели 736 млн рублей», – поделилась планами министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.По её словам, в текущем году на ремонт израсходовали 837 млн рублей. Особое внимание уделили капремонт. Капитально восстановлены были 27 объектов на сумму более 809 млн рублей. Косметический ремонт провели в девяти медучреждениях. Расходы на работы составили 28 млн рублей.
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Лора Луганская