Свыше 620 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна в Китае

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Тайфун «Гаеми», достигший накануне вечером побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, превратился в тропический шторм и продолжает движение вглубь материка. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Власти провинции успели заблаговременно эвакуировать из опасных районов 150 тысяч человек. Однако в зоне бедствия остаются ещё свыше 628 тысяч жителей.
Напомним, что накануне тайфун начал движение в северо-западном направлении со скоростью до 20 км/ч. Затем он двигался скоростью 28 м/с, после чего ослаб с супертайфуна до тайфуна. В настоящее время специалисты классифицируют его как сильный тропический шторм.
Из-за непогоды были отменены порядка 100 авиарейсов и несколько десятков паромных маршрутов. Также было полностью остановлено движение поездов в провинции Фуцзянь.
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Напомним, что накануне тайфун начал движение в северо-западном направлении со скоростью до 20 км/ч. Затем он двигался скоростью 28 м/с, после чего ослаб с супертайфуна до тайфуна. В настоящее время специалисты классифицируют его как сильный тропический шторм.
Из-за непогоды были отменены порядка 100 авиарейсов и несколько десятков паромных маршрутов. Также было полностью остановлено движение поездов в провинции Фуцзянь.
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Анастасия Чинкова