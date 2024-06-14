В Подмосковье стартовал итоговый этап по полимеханике и автоматизации

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по полимеханике и автоматизации. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводятся в Раменском колледже.
В рамках конкурса студенты применят свои знания и опыт для создания продуктов высокого качества в области полимеханики.
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«В течение трех дней участники будут заниматься созданием сложных и высококачественных деталей на универсальных токарных и фрезерных станках. Каждый этап работы на станках требует точности, внимательности и умения оперативно реагировать на изменения в процессе изготовления деталей», — поделились в пресс-службе.
В рамках конкурса студенты применят свои знания и опыт для создания продуктов высокого качества в области полимеханики.
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Мира Полтева