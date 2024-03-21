Около четырех тысяч домов подключены к газу в Московской области

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
«На территории региона действуют специальные условия на подключение для льготных категорий граждан. Обязательные условия для предоставления дополнительных мер поддержки: право собственности на дом и постоянная прописка в доме, подлежащем газификации. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку в Личном кабинете клиента или в одном из офисов обслуживания Мособлгаза. Обязательное условие — газифицируемый дом должен быть зарегистрирован», — поделились в пресс-службе.
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