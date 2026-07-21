Свыше двух миллионов петербуржцев уже обзавелись ЕКП
За первые шесть месяцев 2026 года более 200 тысяч человек стали обладателями Единой карты петербуржца. Об этом сообщили в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию.
По данным «Вечернего Санкт-Петербурга», обладатели ЕКП могут покупать билеты в театры, музеи, а также совершать оплаты в торговых сетях и ресторанах – партнерах проекта. Отмечается, что по ЕКП ежедневно совершается около 320 тысяч оплат проезда в общественном транспорте.
«Карта действительно популярна среди жителей, особенно среднего возраста и старше. Сложностей с ее оформлением, даже в отдаленных городских районах, нет никаких», — отметил председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.
Партнерами ЕКП являются историко-культурный комплекс «Форт Константин», библиотека в Невской ратуше, Дом Книги и другие. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Единая карта петербуржца на протяжении последних шести лет делает жизнь горожан более комфортной. Ее обладателями уже стали более двух миллионов жителей города.