Свыше двух миллионов петербуржцев уже обзавелись ЕКП

21 июля 2026, 01:31

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За первые шесть месяцев 2026 года более 200 тысяч человек стали обладателями Единой карты петербуржца. Об этом сообщили в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию.





По данным «Вечернего Санкт-Петербурга», обладатели ЕКП могут покупать билеты в театры, музеи, а также совершать оплаты в торговых сетях и ресторанах – партнерах проекта. Отмечается, что по ЕКП ежедневно совершается около 320 тысяч оплат проезда в общественном транспорте.





«Карта действительно популярна среди жителей, особенно среднего возраста и старше. Сложностей с ее оформлением, даже в отдаленных городских районах, нет никаких», — отметил председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.