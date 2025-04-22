Фото: iStock/Penderev
Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
На момент 23:45 по московскому времени зафиксировано почти 2,2 тысячи жалоб о сбоях в работе мессенджера. Чаще всего пользователи отмечают плохую работу мобильного приложения, сайта и оповещений.
Наибольшее количество жалоб поступило из Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.
Читайте также:
В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе
Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос
Наибольшее количество жалоб поступило из Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.
Читайте также:
В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе
Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос
Иван Мусатов