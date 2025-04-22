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Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram

Фото: iStock/Penderev

Фото: iStock/Penderev

Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
На момент 23:45 по московскому времени зафиксировано почти 2,2 тысячи жалоб о сбоях в работе мессенджера. Чаще всего пользователи отмечают плохую работу мобильного приложения, сайта и оповещений.

Наибольшее количество жалоб поступило из Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.

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В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе
21 апреля 2025, 23:40

Фото: iStock/Jacob Powers

Российские туристы засняли, как в небе над Дубаем пролетел неопознанный огненный шар. Видеозапись опубликовал telegram-канал Shot.
«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказывают туристы.

Неизвестный объект засняли во время ужина в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA. При этом никаких взрывов или других звуков от пролета шара не было. Вероятнее всего, россиянам удалось запечатлеть сгорание метеора в земной атмосфере.

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«Удар по карману граждан»: Путин раскритиковал запоздалую индексацию тарифов ЖКХ
Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману граждан
21 апреля 2025, 21:42

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, назвав ее неоправданным ударом по карманам граждан. Об этом он заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
По словам российского лидера, если задержать индексацию коммунальных тарифов , то уже через год-два провести ее без федеральных субсидий становится практически невозможно.
«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — подчеркнул президент.
Ранее ​стало известно, что Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение ​года. Теперь, если ​срочник не ​попал в армию в текущий призыв, он ​может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.

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#субсидии
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После борьбы со страшной болезнью скончалась Кристина Рахимова
Блогер Рахимова скончалась после борьбы с саркомой Юинга правой почки
21 апреля 2025, 21:33

Кристина Рахимова (Фото: Instagram* @_rakhimovakristina)

Популярная блогер Кристина Рахимова скончалась в возрасте 26 лет. Об этом сообщил ее муж Санжар. Девушка боролась с редким видом рака — саркомой Юинга правой почки.
«Покойся с миром любимая. В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая. Для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья», — написал он в социальных сетях.
Мужчина попросил подписчиков не расспрашивать его о случившемся, пообещав рассказать обо всем «как только станет легче».

О своем заболевании девушка узнала сразу же после свадьбы. В феврале она рассказывала поклонникам о своих переживаниях из-за болезни. Ощущения после химиотерапии Рахимова сравнивала с гриппом без температуры, жаловалась на тошноту, боли в костях и желудке. Поначалу ей помогал морфин, но вскоре дозу пришлось снизить.
«Ходить очень тяжело. Даже в туалет сама хожу через раз — такое ощущение, будто тело ломается. Сегодня у мужа и папы была встреча с врачом», — писала блогер.
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Cанаторий Следственного комитета РФ впервые открыли в Подмосковье
Воробьев и Бастрыкин открыли санаторий Следственного комитета РФ в Подмосковье
21 апреля 2025, 20:55

Фото: Екатерина Агеева

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья открыли санаторий Следственного комитета РФ. Старт работе лечебного учреждения дали губернатор Андрей Воробьев и глава СКР Александр Бастрыкин.
«Товарищи офицеры, ветераны службы, сегодня мы открываем при вас комфортабельный, оснащенный всем необходимым санаторий для восстановления, отдыха сотрудников Следственного комитета. Мы часто видим весь личный состав в очень сложных ситуациях, на линии боевого соприкосновения», — поделился руководитель региона.

Фото: Екатерина Агеева

Санаторий открыли при пансионате «Нара», который может похвастаться более чем полувековой историей. Внутри расположились 67 номеров, рассчитанных на 99 жильцов, спорткомплекс с бассейнами, тренажерным и гимнастическим залами. Для постояльцев оборудованы площадки для игры в футбол и волейбол. При этом для безопасности отдыхающих территория учреждения оснащена камерами видеонаблюдения.

Также в санатории оборудованы детская площадка, место для барбекю с мангалами, парковая зона, фонтан, беседки, библиотека, медицинский блок и актовый зал.

Глава ведомства Александр Бастрыкин назвал открытие санатория для сотрудников СКР историческим событием.
«Сегодня в жизни Следственного комитета важное, я бы сказал историческое событие. Наконец-то открывается санаторий в Московской области. Спасибо, Андрей Юрьевич, вам и вашим коллегам. Мы очень долго ждали этого, потому что у нас есть прекрасный санаторий в Крыму, но в родном Подмосковье ничего подобного не было. И вот, наконец, появилось», — выступил он.
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Подписан новый закон о срочной службе
Путин подписал закон о призыве на срочную службу в течение года
21 апреля 2025, 19:35

Фото: istockphoto/scaliger

Президент России Владимир Путин подписал закон о действительности решения комиссии о призыве на срочную службу в течение года. Соответствующий документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее объяснял замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, если решение призывной комиссии не было исполнено в текущий призыв, то оно будет оставаться действительным в течение года, что позволит отправить срочника в армию во время следующего призыва без повторной комиссии.

Вместе с тем, согласно документу, от срочной службы будут освобождены некоторые категории граждан, которые не находятся в запасе. Речь идет, в том числе, о тех, кто отслужил в воинских подразделениях ДНР И ЛНР, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

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