Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лишения лицензии американской программы «60 минут».
«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее телеканал CBS в рамках программы «60 минут» опубликовал интервью Зеленского, в котором он заявил, что выступает против переговоров с Россией, и также обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.
Ранее Зеленский признал, что конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не признает утерянные территории российскими.
Читайте также:
«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину
«Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского
Зеленский ввёл санкции против российских изданий Mash, SHOT, Super и Life
Элина Позднякова