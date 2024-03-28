Свыше шести тысяч жителей региона онлайн подписали договора о социальной газификации

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Социальная газификация: более шести тысяч человек подписали договор на подключение по программе в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Оформить заявку на социальную газификацию можно онлайн на сайт «Мособлгаз» и в личном кабинете заключить договор.
Стоит отметить, что для оформления договора с «Мособлгазом» человек должен быть заинтересован на госуслугах. Данная услуга абсолютно бесплатная.
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«Для подписания договора в режиме онлайн заявителю необходимо направить необходимые документы через «Личный кабинет клиента» и получить электронную цифровую подпись. Отслеживать статус заявки на социальную газификацию также можно в ЛК», — объяснили в министерстве.
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Мира Полтева