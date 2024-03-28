Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с предложением льготы на электричество

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Случаи телефонного мошенничества с использованием легенды о возможности предоставления льготы на оплату электроэнергии участились в столичном регионе, об этом предупредили в компания «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Целью мошенников является получение доступа к личной информации граждан. Обращаем внимание, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не обзванивают клиентов, предлагая оформить какие-либо услуги», — отмечается в сообщении.При поступлении таких звонков гражданам рекомендуется уточнять информацию, на которую ссылается звонящий, в официальных источниках. Это необходимо сделать прежде, чем предпринимать что-либо по совету телефонного собеседника.
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