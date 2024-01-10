Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На 20 образовательных объектах из-за аварии в котельной Климовска было отключено отопление. В течение пяти дней все объекты подключат к отоплению и подадут туда тепло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Важная тема – социальные объекты, которые пострадали из-за отключения тепла. Важно как можно скорее дать отопление в школы, сады и больницы, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов. Под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пять дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим в них тепло», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Он добавил, что завершены работы на подстанции скорой помощи. Специалисты приступили к подключению поликлиники. Сейчас они занимаются детским отделением. Взрослое отделение уже готово, тепло там есть.
Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
Компенсацию или ремонт предложат жителям Климовска
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Лора Луганская