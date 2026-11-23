Священник пояснил, можно ли женщине прийти в православный храм не в платке
Женщине в православном храме не обязательно покрывать голову именно платком. Можно использовать и другой головной убор. Об этом сообщил РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Он напомнил, что голову должны покрывать женщины всех возрастов — от совсем маленьких девочек до пожилых бабушек. Однако конкретный головной убор церковная традиция не оговаривает, поэтому платок специально никому не предписан. По словам Первозванского, он является скорее деревенской традицией.
В городе женщины могли носить при входе в помещение другой головной убор: например, шляпу или капор. Сегодня подойдёт обычная шапка или что-то иное.
Священник подчеркнул, что в храме важно не привлекать к себе внимание внешним видом. Большинство верующих согласны, что одежда должна быть достойной. Женщинам, как и мужчинам, следует приходить в наряде, который соответствует местным представлениям о скромности — будь то посёлок, город или мегаполис.
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