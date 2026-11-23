23 ноября 2026, 03:55

Священник Первозванский: Женщина может покрыть голову в храме любым головным убором

Фото: iStock/Radist

Женщине в православном храме не обязательно покрывать голову именно платком. Можно использовать и другой головной убор. Об этом сообщил РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.