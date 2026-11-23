23 ноября 2026, 02:48

РИА Новости: Выплаты 13-ой зарплаты должны быть прописаны во внутренних документах

Фото: iStock/Dzurag

Работодатель обязан начислить «тринадцатую зарплату», если порядок её выплаты прописан во внутренних документах компании. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.





По её словам, «тринадцатой зарплатой» обычно называют поощрительную выплату, которую получают сотрудники по итогам года. Сама по себе она не входит в число обязательных, но если «тринадцатая зарплата» закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, деньги обязательно должны быть перечислены сотруднику, выполнившему оговорённые условия.



