В Находке ликвидировали открытое горение на складе, идёт проливка места пожара
В Находке ликвидировали открытое горение на складе. Об этом сообщили в канале «МЧС Приморского края» на платформе MAX.
Уточняется, что возгорание началось 22 ноября на Находкинском проспекте. Огонь охватил складские помещения, а затем перешёл на здание магазина. В результате частично обрушилась кровля, общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров.
Для тушения на место прибыли около 40 специалистов и девять единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 08:00 по местному времени, что соответствует 01:00 мск. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас специалисты разбирают конструкции и проливают место пожара.
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