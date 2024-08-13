Жителям Подмосковья посоветовали заранее готовиться к сезону печей и каминов

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Работники Мособлпожспаса советуют жителям Подмосковья начать готовиться к отопительному сезону заранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Скоро наступит время печей и каминов. Как говорится, готовь сани летом. Нужно встретить приближающуюся осень во всеоружии. Уже сейчас можно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, очистить от сажи и нагара; побелить дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Это позволит своевременно обнаружить прогары и трещины, оперативно устранить неисправности», – рекомендовали спасатели.В ведомстве также напомнили, что противопожарные разделки и отступки не должны иметь прогаров и повреждений. Возле топочного отверстия должен быть предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м. А печная дверца должна плотно закрываться.
Для ремонта и для очистки печей Мособлпожспас рекомендовал приглашать квалифицированных специалистов.
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