Священник перепутал близнецов и крестил одного и того же ребенка дважды
В бразильском приходе Носа-Сеньора-де-Фатима священник по ошибке дважды крестил одного и того же младенца. Об этом сообщает Metrópoles.
По данным издания, Анна Луиза Праду принесла на обряд двоих близнецов — Жуана Фелипе и Кайю Энрике. По словам женщины, она и другие члены семьи волновались, что малышей в одинаковой белой одежде легко перепутать. Тогда отец Паулу Роберту да Силва пообещал вызывать их по очереди, чтобы избежать путаницы.
Когда он назвал Кайю, двоюродная сестра Анны вышла вперед с Жуаном на руках. Сама мать держала «правильного» ребенка, но в какой-то момент растерялась. Когда священник начал поливать второго младенца водой, женщина поняла, что крестят не того, и тихо сказала об этом мужу. Сначала она хотела промолчать из неловкости, но все же решила исправить ситуацию и рассказала о произошедшем. Узнав правду, вся церковь, по ее словам, рассмеялась.
В результате оба мальчика все-таки прошли обряд как положено. Пользователи соцсетей отнеслись к истории с юмором и заметили, что один из близнецов теперь «получил двойное благословение».
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