Священник перепутал близнецов и крестил одного и того же ребенка дважды

23 октября 2026, 17:45

В Бразилии священник крестил младенца дважды, перепутав его с братом-близнецом

Фото: iStock/Dziurek

В бразильском приходе Носа-Сеньора-де-Фатима священник по ошибке дважды крестил одного и того же младенца. Об этом сообщает Metrópoles.