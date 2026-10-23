23 октября 2026, 17:13

В Иваново погибли два сотрудника МЧС при пожаре на производстве матрасов

Фото: istockphoto/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, еще пять человек пострадали в результате обрушения стены во время тушения пожара на производстве в Иванове. Об этом пишет РЕН ТВ.