В Иваново погибли два сотрудника МЧС при пожаре
В Иваново погибли два сотрудника МЧС при пожаре на производстве матрасов
Два сотрудника МЧС погибли, еще пять человек пострадали в результате обрушения стены во время тушения пожара на производстве в Иванове. Об этом пишет РЕН ТВ.
Трагедия произошла на улице Косякова, где загорелось производственное здание с цехом по изготовлению матрасов. Огонь охватил площадь почти 1000 квадратных метров, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой.
В момент ликвидации возгорания на спасателей рухнула стена. На месте работают 59 человек и 14 единиц техники.
Ранее в центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки. Все случилось на Погодинской улице.
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