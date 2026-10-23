Мошенники травили людей метилом за квартиры

23 октября 2026, 17:37

В Петербурге мошенники убили пятерых человек метиловым спиртом, их задержали

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге задержали шестерых обвиняемых в серии убийств и мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.