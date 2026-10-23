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Мошенники травили людей метилом за квартиры

В Петербурге мошенники убили пятерых человек метиловым спиртом, их задержали
Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге задержали шестерых обвиняемых в серии убийств и мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.



По данным следствия, 49-летний местный житель в сентябре 2017 года создал организованную группу, в состав которой вошли женщина и четверо мужчин. По январь 2020 года ее участники убили пятерых человек, отравив их метиловым спиртом, после чего присваивали принадлежавшее погибшим недвижимое имущество.

В пресс-службе отметили, что благодаря грамотно спланированным следственным действиям обстоятельства преступлений установили, а причастных лиц — задержали. Шестерым фигурантам в зависимости от роли каждого предъявили обвинения по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя всем избрали меру пресечения.

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Никита Кротов

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