Мошенники травили людей метилом за квартиры
В Санкт-Петербурге задержали шестерых обвиняемых в серии убийств и мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
По данным следствия, 49-летний местный житель в сентябре 2017 года создал организованную группу, в состав которой вошли женщина и четверо мужчин. По январь 2020 года ее участники убили пятерых человек, отравив их метиловым спиртом, после чего присваивали принадлежавшее погибшим недвижимое имущество.
В пресс-службе отметили, что благодаря грамотно спланированным следственным действиям обстоятельства преступлений установили, а причастных лиц — задержали. Шестерым фигурантам в зависимости от роли каждого предъявили обвинения по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следователя всем избрали меру пресечения.
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