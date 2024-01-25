Священник попытался «изгнать злых духов» из замужней прихожанки при помощи секса

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В Гане пастор заявил, что прихожанка одержима демонами, и попытался изгнать их при помощи секса. Об этом пишет Modern Ghana.
Пастор под прозвищем Пророк Нсоньями 22 января попался с поличным, когда пытался заняться сексом с замужней прихожанкой у нее дома. Перед этим священник сказал женщине, что ее трудности в семье связаны с демонами, которыми она одержима. По словам Нсоньями, нужно заняться сексом с ним, чтобы изгнать злых духов.
Женщина якобы согласилась, но уведомила о намерениях пастора родственников, которые устроили ему засаду. Когда Нсоньями разделся, чтобы провести «ритуал» в спальне, на него накинулись ее близкие.
Пастора избили и изгнали из города. Оказалось, что священника до этого уже подозревали в сексуальных связях с некоторыми прихожанками. Кроме того, в 2023 году Нсоньями общался с сотрудниками полиции, так как он якобы домогался несовершеннолетней. Вероятно, попытки побудить к интиму еще одну жертву стала последней каплей для местных жителей, и они решили наказать извращенца.
Известно, что избитый в данным момент лечится у некоего травника.
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Женщина якобы согласилась, но уведомила о намерениях пастора родственников, которые устроили ему засаду. Когда Нсоньями разделся, чтобы провести «ритуал» в спальне, на него накинулись ее близкие.
Известно, что избитый в данным момент лечится у некоего травника.
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Алина Юрчак