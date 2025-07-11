Священник раскрыл важную деталь похорон Старовойта
Иеромонах Феодорит: Старовойта похоронят без креста и отпевания из-за самоубийства
Экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта похоронят без креста и отпевания из-за самоубийства. Об этом заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
По его словам, которые приводит NEWS.ru, по каноническим традициям Православной церкви покончивших с собой людей не отпевают, если у них не выявлено психических расстройств. Если обряд не проводится, то и крест на могиле не устанавливают. Однако родственники могут самостоятельно поставить памятник или стелу, соблюдая церковные порядки.
«Если Старовойт будет признан психически больным или будет ясно, что он не сам покончил с собой, то, соответственно, препятствий для установления креста никаких не будет», — уточнил священник.Напомним, тело чиновника обнаружили 7 июля в личном автомобиле в Подмосковье. Основной версией следствия остается самоубийство. В тот же день президент России Владимир Путин уволил его с должности министра.