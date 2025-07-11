Священник раскрыл важную деталь похорон Старовойта

11 июля 2025, 12:57

Иеромонах Феодорит: Старовойта похоронят без креста и отпевания из-за самоубийства

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта похоронят без креста и отпевания из-за самоубийства. Об этом заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).





По его словам, которые приводит NEWS.ru, по каноническим традициям Православной церкви покончивших с собой людей не отпевают, если у них не выявлено психических расстройств. Если обряд не проводится, то и крест на могиле не устанавливают. Однако родственники могут самостоятельно поставить памятник или стелу, соблюдая церковные порядки.

«Если Старовойт будет признан психически больным или будет ясно, что он не сам покончил с собой, то, соответственно, препятствий для установления креста никаких не будет», — уточнил священник.