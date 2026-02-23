Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

23 февраля 2026, 09:04

Протоиерей Козлов: во время поста рекомендуется отказаться от мяса и молока

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Мирянам во время Великого поста традиционно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также частично от рыбы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.