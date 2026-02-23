Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
Мирянам во время Великого поста традиционно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также частично от рыбы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Священник отметил, что монашеский устав предъявляет особенно строгие требования, касающиеся использования масла и методов приготовления пищи. Кроме того, в определенные дни предписывается сухоядение.
Козлов подчеркнул, что выбор меры поста не должен основываться на интернет-списках или монашеских уставах. Важно учитывать состояние здоровья, уровень воцерковленности и жизненные обстоятельства. Он также рекомендовал обсудить этот вопрос с духовником.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля.
Читайте также: