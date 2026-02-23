23 февраля 2026, 09:40

Фото: iStock/ xeipe

Согласно народному календарю, 24 февраля отмечается Власьев день — праздник, который в народе также называют «Коровий праздник» или «Скотий бог». Такое название появилось потому, что святой Власий на Руси издавна почитался как покровитель домашнего скота, особенно коров, которые даже именовались «власиевками». Православная церковь в это время чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского. О его житии, традициях, строгих запретах и приметах погоды читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Sviatlana Lazarenka

Народные запреты

Фото: iStock/ salkyn adysheva

Нельзя оставлять скотину голодной или обижать её. В «коровий праздник» домашним животным уделяли максимум внимания, давали лучший корм, тщательно чистили хлев. Считалось, что тот, кто пожалеет корма для коровы, обречет её на болезни. Категорически запрещалось в этот день резать корову — кормилицу семьи, чтобы не навлечь нищету;

В «коровий праздник» домашним животным уделяли максимум внимания, давали лучший корм, тщательно чистили хлев. Считалось, что тот, кто пожалеет корма для коровы, обречет её на болезни. Категорически запрещалось в этот день резать корову — кормилицу семьи, чтобы не навлечь нищету; Не стоит заниматься тяжелой работой, прясть и шить. Существовало поверье, что если женщина возьмется за рукоделие, то нитки начнут путаться, а инструменты ломаться, что может навлечь на семью семь бед;

Существовало поверье, что если женщина возьмется за рукоделие, то нитки начнут путаться, а инструменты ломаться, что может навлечь на семью семь бед; Нельзя выносить мусор после заката. Считалось, что вместе с вечерним мусором можно нечаянно вынести из дома достаток и благополучие;

Считалось, что вместе с вечерним мусором можно нечаянно вынести из дома достаток и благополучие; Нельзя оставлять нож на столе и спать ногами к двери. Пустой посуды и ножа на столе старались избегать, чтобы не навлечь ссоры и бедность. А чтобы сон был спокойным и не сулил беду, соблюдали особую осторожность: нельзя было ложиться ногами к выходу — верили, что так можно и не проснуться.

Приметы