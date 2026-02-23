Власьев день 24 февраля: как не навлечь на семью семь бед, сохранить достаток и спокойный сон, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 24 февраля отмечается Власьев день — праздник, который в народе также называют «Коровий праздник» или «Скотий бог». Такое название появилось потому, что святой Власий на Руси издавна почитался как покровитель домашнего скота, особенно коров, которые даже именовались «власиевками». Православная церковь в это время чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского. О его житии, традициях, строгих запретах и приметах погоды читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Власьева дня уходит корнями в раннее христианство. Святой Власий жил на рубеже III–IV веков в городе Севастия (территория современной Турции). По преданию, он был врачом и добрым пастырем, за что жители избрали его своим епископом. Во времена жестоких гонений на христиан императора Диоклетиана Власий укрылся в пещере на горе Аргеос, где проводил время в молитве и уединении.
Именно там, согласно житию, произошло чудо, определившее народное почитание святого. Дикие звери приходили к пещере Власия и кротко ждали, когда старец закончит молитву, благословит и исцелит их от болезней. Святой не боялся хищников и помогал им. Однажды слуги правителя Агриколы, искавшие зверей для истязания христиан, обнаружили эту пещеру и схватили епископа.
По пути к месту казни Власий творил чудеса: исцелил мальчика, который давился рыбьей костью, и вернул бедной вдове единственного поросенка, похищенного волком. В благодарность вдова заколола поросенка и принесла еду святому в темницу. Власий благословил женщину и завещал ежегодно совершать его память, пообещав, что в доме не оскудеет добро.
Святой принял мученическую кончину через усекновение мечом около 316 года. Мощи священномученика Власия долгое время хранились в Севастии, но в период иконоборчества в VIII веке были перенесены в итальянский город Маратея, где покоятся и по сей день. Частицы мощей также находятся во многих храмах Европы и на Афоне. На Руси первый храм в честь Власия был заложен князем Владимиром сразу после Крещения.
В настоящее время верующие молятся святому Власию не только о здоровье и защите домашних животных, но и об исцелении от недугов, особенно от болезней горла, а также о помощи в житейских нуждах, ведь святой обещал заступничество всем, кто с верой будет отмечать день его памяти.
Традиции дняВ народном сознании образ христианского святого Власия тесно переплелся с языческим богом Велесом — покровителем скота и богатства. Благодаря этому Власьев день превратился в один из самых ярких зимних праздников, полный особых обрядов.
Наши предки верили, что в этот день нельзя работать — любая работа могла навлечь на скотину болезни и падеж. День следовало посвятить заботам о животных и праздничному застолью. Хозяйки с утра пекли особые караваи из ржаного хлеба. Эти караваи святили в церкви, а затем скармливали коровам и овцам, чтобы те были здоровы и давали хороший приплод. Одну краюшку обязательно берегли за иконой до следующего года — ее считали чудодейственным лекарством.
Повсеместно совершались обряды для защиты скота от нечистой силы, которую называли «Коровьей Смертью». Крестьяне обходили хлева с иконой святого Власия, кропили животных святой водой. Чтобы отпугнуть зло, вечером выносили на сковороде угли и золу на перекресток и оставляли их там с молитвой к святому. Еще одним важным ритуалом была «окличка звезд», которую совершали овчары для плодородия овец.
На Руси в день Власия открывались первые скотные базары, где начинали торговать животными.
Во вторник первой седмицы Великого поста предписано сухоядение или строгий пост без животных продуктов.
Народные запретыС Власьевым днем связано множество поверий и строгих запретов, нарушить которые значило накликать несчастье на семью и хозяйство.
- Нельзя оставлять скотину голодной или обижать её. В «коровий праздник» домашним животным уделяли максимум внимания, давали лучший корм, тщательно чистили хлев. Считалось, что тот, кто пожалеет корма для коровы, обречет её на болезни. Категорически запрещалось в этот день резать корову — кормилицу семьи, чтобы не навлечь нищету;
- Не стоит заниматься тяжелой работой, прясть и шить. Существовало поверье, что если женщина возьмется за рукоделие, то нитки начнут путаться, а инструменты ломаться, что может навлечь на семью семь бед;
- Нельзя выносить мусор после заката. Считалось, что вместе с вечерним мусором можно нечаянно вынести из дома достаток и благополучие;
- Нельзя оставлять нож на столе и спать ногами к двери. Пустой посуды и ножа на столе старались избегать, чтобы не навлечь ссоры и бедность. А чтобы сон был спокойным и не сулил беду, соблюдали особую осторожность: нельзя было ложиться ногами к выходу — верили, что так можно и не проснуться.
ПриметыВласьев день считался важным погодным рубежом. В народе говорили: «Власий — сшиби рог с зимы». Считалось, что именно после этого дня начинают ослабевать последние сильные морозы. Наши предки внимательно следили за природой 24 февраля, чтобы предсказать, какой будет весна и лето.
- Если на Власья оттепель — весна будет ранней и теплой;
- Если ударил сильный мороз — весна будет дружной и скорой, а лето — урожайным;
- Много снега в этот день предвещал дождливое и зеленое лето, обилие трав, а значит — сытую жизнь для скота;
- Если на Власьев день стоит метель — она будет мести до самого конца зимы;
- Гром в этот день — к сильным и холодным ветрам весной.