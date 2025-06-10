Священник РПЦ, названный командиром «Ахмата» дебилом, высказался о конфликте
Схиигумен Гавриил, названный Алаудиновым дебилом, призвал к миру
Схиигумен Гавриил, которого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал дебилом, призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Проповеди схиигумена Гавриила».
В опубликованном посте говорится, что между военачальником и священнослужителем произошёл конфликт, в результате которого второй был отстранён от должности главы Сочинского Валаамского подворья. В связи с этим активизировались радикальные элементы из околоправославной среды.
«Схиигумен Гавриил категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия! Никакой бунт в нашей Церкви неприемлем!», – сказано в сообщении.Напомним, что Алаудинов назвал отца Гавриила «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, после чего принёс извинения. При этом координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что православная общественность не принимает извинений, которые были сделаны не искренне, а по рекомендации знакомых.