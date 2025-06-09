Алаудинов ответил на требование проверить его заявление в адрес священника РПЦ

09 июня 2025, 20:47

Апти Алаудинов (фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал требования проверить его заявление о священнике Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».





Напомним, что Алаудинов назвал схиигумена Гавриила из Валаамского монастыря «дебилом в рясе». Такое заявление последовало после того, как священнослужитель РПЦ раскритиковал мигрантов во время проповеди.



Генерал уточнил, что принёс извинения за свои слова, однако теперь ему присылают видео с требованиями провести в отношении него проверку.



Алаудинов подчеркнул, что отдал служению России 30 лет своей жизни. Также он указал на изменение во флаге «Ахмата», на котором недавно появился христианский крест. Своим критикам военный посоветовал ещё раз посмотреть опубликованный ролик и объяснить, где они там услышали угрозы.



Генерал добавил, что в «Ахмате» помимо мусульман сражаются представители всех представленных в России религиозных конфессий. А 9 мая глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание Героя Чеченской Республики 15 бойцам, девять из которых – русские.





«Хотите сказать, что я против православия? У вас не получится», – разюмировал Алаутдинов.