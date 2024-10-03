Священник Савченко раскрыл отношение Церкви к квадроберам

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Священнику Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко заявил, что квадроберство является лишь игрой, которая немного вышла за рамки привычного.
Он отметил, что некоторые культуры мира действительно очень ценили животных, а люди в них присваивали себе их имена и повадки.
При этом он считает слишком строгие ограничительные меры к этому явлению излишними.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.
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«Но в русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.
При этом он считает слишком строгие ограничительные меры к этому явлению излишними.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.
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Мелисса Тимофеева