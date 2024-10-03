Диетолог Королева заявила об опасности корма для квадроберов

Фото: iStock/Diy13
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.
При этом, она отметила, что это не самый плохой и некачественный продукт.
Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов.
Читайте также:
Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России
Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов
Депутат Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов
«Но такой продукт будет хотеться снова и снова, так как он содержит жир в сочетании с сахаром. Такой продукт будет любим не только детьми, но и многими взрослыми. Такого рода составы — жир с солью или жир с сахаром — воздействуют на дофаминовые зоны в структурах мозга, где происходит выработка этого гормона. Но ресурс дофамина не бесконечный, и человек постепенно перетекает в состояние депрессии. Поэтому потребность в таком продукте только возрастает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов.
Читайте также:
Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России
Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов
Депутат Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов
Мелисса Тимофеева