Вирусолог Малинникова раскрыла опасность неосторожного купания в водоёмах

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Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.
«Например, вирус гепатита А живёт прекрасно в солёной воде, это никак не мешает ему. И гепатит Е, кстати, тоже водится в морской воде. Там, где плавает большое количество людей, никуда не девается фекально-оральный механизм передачи, даже на море. На мелководье запросто можно подцепить различные инфекции», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.
Во избежание неприятностей, специалист рекомендовала купаться только в проверенных чистых местах, после мыть руки и лицо, не глотать воду из водоёмов и соблюдать все меры ггиены и осторожности.
До этого в администрации Куйбышевского района в Новокузнецке предупредили, что на территории Кузбасса зафиксировали два очага свиной чумы.
«Существует риск молниеносного распространения заболевания!», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации.
Ранее врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.
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