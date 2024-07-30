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Пара дайверов 38 часов провела в открытом океане из-за шторма

30 июля 2024, 16:45
Фото: istockphoto / Josephine Jullian

Фото: istockphoto / Josephine Jullian

Пара дайверов из штата Оклахома, Ким и Нейтан Мейкер, пропала у берегов США во время шторма, сообщили в Лент
Они выживали в открытом океане в течение 38 часов. Об этом сообщил телеканал Fox 19.

«24 июля Ким и Нейтан ныряли с группой дайверов у берегов Техаса. Внезапно начался шторм, и супруги исчезли в волнах Мексиканского залива. Спутники Мейкеров сразу же начали их искать, а затем к операции присоединилась береговая охрана США», — говорится в сообщении издания.



В результате дайверы дрейфовали в океане 38 часов, пока их не заметил пролетавший мимо самолёт. Спасённых американцев доставили в техасскую больницу с укусами медуз и солнечными ожогами. Несмотря на то, что Нейтан оказался на грани диабетической комы, врачи ожидают скорого выздоровления обеих супругов.

Ранее в Таиланде турист проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться на пляже, и пропал в море. Его тело вынесло на берег через три дня.

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Торговали органами: родители поместили дочь в клинику из-за экзаменов и больше ее не нашли
30 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/shironosov

Родители 17-летней студентки консерватории Глории Мартинес Руис согласились на госпитализации дочери в психиатрическую клинику по настоянию врача. Однако той же ночью, когда девушка была помещена в лечебницу, она бесследно исчезла. О том, что случилось с пациенткой и почему ее не могут найти более 30-ти лет расскажет редакция «Радио 1».

Диагноз студентки


На госпитализации студентки из Аликанта настояли врачи. Они были уверены, что девушка погубит себя и своих близких, если ее не изолировать. Началось все с того, что Глория стала отказываться от еды. Она испытывала постоянное чувство тревоги и предпочитала одиночество. Во время внезапных нервных срывов девушка рвала на себе одежду и ломала мебель. Приступы повторялись чаще, и обеспокоенные родители обратились к психиатру.

После нескольких приемов доктор поставила диагноз – стресс от переутомления. Оказалось, что студентка готовилась к экзаменам и сильно переживала.


Госпитализация Глории


Загородная клиника, куда определили Глорию, находилась в 40 км от Аликанта. В больнице практически не было других пациентов, коридоры были темными и пустыми. Мрачные стены и гнетущая обстановка не смутила отчаявшихся родителей. Они оставили дочь в клинике и отправились домой.

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Дом престарелых


Позже оказалось, что лечащий врач, настоявший на госпитализации девушки, является владельцем клиники. При этом лечебница не имела лицензии на оказание психиатрических услуг и по документам значилась, как дом престарелых.


Побег Глории из больницы


Глория испытала настоящий стресс после госпитализации. Она пыталась выскочить на улицу, кричала и просила отпустить ее к родителям. Санитары ввели пациентке двойную дозу успокоительного, связали по рукам и ногам. Через некоторое время девушка успокоилась и попросилась выйти в уборную. Тогда же она оттолкнула работников клиники, подбежала к окну и выпрыгнула.

Палата Глории располагалась на первом этаже. Однако вокруг здания была густая растительность, а за забором – густой лес. Девушка, находящаяся под действием сильного успокоительного, не могла покинуть территорию клиники самостоятельно.


Поиски пропавшей студентки



Фото: iStock/PeopleImages

Поиски пропавшей Глории продолжались несколько недель, однако найти ее так и не удалось. Позже одна из коллег заведующей клиникой проговорилась, что к срочной госпитализации девушки показаний не было. Однако этот факт прямо не доказывал вины доктора. Предполагалось, что клиника торговала человеческими органами и молодая девушка подходила по показателям в качестве донора.

Не исключалось также, что врачи могли переусердствовать с уколами, что привело к смерти пациентки.

Однако вина персонала лечебницы в исчезновении студентки так и не была доказана.

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В Истре приезжего обвинили в приставаниях к возвращавшейся с купания девочке
30 июля 2024, 19:18

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО

В Истре иностранцу предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.
«Обвинение предъявлено 21-летнему гражданину Узбекистана. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приставал у жилого дома в городе Истре к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она рассказала родителям», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Сейчас идут допросы потерпевшей и обвиняемого.

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Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами
30 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Австралийскую модель OnlyFans задержали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. Об этом информирует Daily Mail.
28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой. В аэропорту вылета служебная собака стала обнюхивать вещи девушки, после чего ее отвели в комнату для допроса.

Сотрудники аэропорта сочли подозрительным, что Лавкисс не трудоустроена официально, при том, что она везла с собой крупную сумму денег. В результате последующего обыска была обнаружена сумка, заполненная секс-игрушками, которые, по словам задержанной, были куплены в Амстердаме «от скуки».

Спустя некоторое время стало известно, что в прошлом модель работала стриптизершей. В результате девушку поместили в камеру предварительного заключения, ей пришлось провести там 12 часов. Однако позже Лавкисс все-таки отпустили и отправили обратно в Австралию, а также вернули ей ее багаж с интимными принадлежностями.

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#аэропорт
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Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта
30 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto / Andrii Zorii

Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью ИИ, его судят. Об этом пишет Telegram-канал «‎КП Наука».
Сообщается, что это была многоступенчатая афера. Натан Чамберс выдал себя за своего отца, который является адвокатом. Он убедил всех, что отец – это он и есть.

По данным канала, мужчина своровал у отца хорошо запароленный ИИ-продукт Lexis AI, который позволяет быстро составлять юридические документы, и уехал подальше от родных мест. Все дела он вел удаленно, потому что боялся разоблачения, поскольку его возраст явно отличался от возраста отца.

Однако позже он начал лично посещать судебные заседания. В случае возникновения сложных ситуаций Натан уходил в туалет, где искусственный интеллект подсказывал ему, что нужно написать или делать. Затем он возвращался, уже зная, как поступить.

Его раскрыли случайно. Теперь мужчина утверждает, что не имел дел с ИИ, а адвокатом стал благодаря тому, что вырос в такой семье, где все разговоры в детстве были только об этой профессии.

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#документы
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#профессии
#искусственный интеллект
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В Харькове произошел взрыв
30 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Харькове произошел взрыв. Об этом информирует украинское издание «‎Общественное. Новости».
Сообщается, что сирены воздушной тревоги непрерывно работают уже семь часов. По данным издания, возможно, сам взрыв произошел за пределами города.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#воздушная
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Смерч разрушил аэропорт Нижнекамска и разбросал самолеты в разные стороны
Смерч разметал самолеты и разрушил здания аэропорта в Нижнекамске
30 июля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Jonah Lange

Мощный смерч обрушился на аэропорт Нижнекамска, вызвав значительные повреждения и разрушения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В результате непогоды в нижнекамском аэропорту Бегишево пострадали самолеты, вертолеты и другая техника. По информации, предоставленной Mash, смерч разбросал четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, принадлежащих Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Также сообщается, что в результате разгула стихии пострадал вертолет и административные здания аэропорта.

«Смерч снес крыши, обшивку и местами выбил окна», — говорится в сообщении.
Кроме того, в распоряжении Mash оказалось видео, которое канал описывает как «кадры из фильма-катастрофы». Видео демонстрирует масштабы разрушений и силу стихии. По уточнению источника ТАСС, аэропортовая техника также получила повреждения. На данный момент единственным неповрежденным объектом остается автобус для перевозки пассажиров.

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#вертолёты
#техника
#непогода
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В Екатеринбурге полыхает завод: последние данные с места ЧП
В Екатеринбурге загорелось здание НПО «Автоматики»
30 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto.com/Distortion Media

В Екатеринбурге горит известный завод НПО «Автоматики», сообщают «Известия». Очевидцы сообщают, что огонь распространяется стремительно. Пожарные уже прибыли на место.
Вечером 30 июля в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на НПО «Автоматики», расположенном на улице Начдива Васильева, 1/1. Пожарные получили первые сообщения о возгорании в 18:45.

Свидетели сообщают, что от здания завода виден огромный столб черного дыма. По данным на текущий момент, огонь охватил один из цехов предприятия и перекинулся на крышу. Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров, и огонь распространяется интенсивно.

«Загорелась уже вторая крыша. Пожарные приехали, но куски крыши летят, дым очень черный,» — отмечают очевидцы.
Представители НПО «Автоматики» пока не комментируют ситуацию. Завод занимается производством систем управления для ракет-носителей «Союз-2», включая платы и микросхемы. Также в здании находятся симуляторы блока управления ракет-носителей, которые имитируют пульты космодромов.

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#пожарные
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Имущество экс-полковника СК Киреева конфисковано в пользу РФ
Экс-глава СК арестован по обвинению в коррупции, его имущество конфисковано
30 июля 2024, 17:07

Фото: Фотобанк Московской области

Бывший руководитель Хорошевского отдела СУ Следственного комитета по Москве Рустам Юсупов, экс-глава СУ по СЗАО Сергей Ромодановский и его заместитель, бывший следователь Андрей Жерютин арестованы до 10 января. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
По информации пресс-службы, обвинения против них включают организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание и заключение под стражу, а также привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела.

Ранее в этот день стало известно о задержании этих троих бывших московских следователей. По данным источника «Известий», претензии к экс-сотрудникам СКР могут быть связаны с расследованием дела IT-компании Merlion. Вячеслав Симоненко, бывший генеральный директор IT-компании Merlion, обвиняется в создании преступного сообщества и инсценировке покушения на свою жизнь. Также он обвиняется в ложном доносе.

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#взятка
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Москвичка купила на ярмарке клубнику, в которой нашла «черную вдову»
30 июля 2024, 16:55

Фото: istockphoto / Linas Toleikis

Жительница Новой Москвы купила клубнику на ярмарке, но позднее обнаружила в ягодах ядовитого паука. Она рассказала об этом в Telegram-канале НТВ.
«Спустя несколько часов после покупки пожилая женщина заметила в своём доме паука. Она поняла, что это необычный паук, и он может быть ядовитым. Женщина аккуратно поместила его в отдельный контейнер. Вскоре она заметила, что паук отложил яйца, и из них вылупились маленькие паучки. Тогда женщина решила обратиться за помощью к спасателям. Они подтвердили, что это самка чёрной вдовы», — сообщили в ведомстве.

Чёрная вдова – вид пауков, обитающих в Северной и Южной Америке. Самка достигает 8–10 мм в длину. Укус вызывает болезненное состояние — латродектизм, которое проявляется в судорогах, рвоте, потоотделении и жажде. Жертвы обычно выздоравливают, и летальных исходов почти не бывает.

После осмотра паука спасателями женщина решила не обращаться к специалистам, а попробовать самостоятельно решить проблему. Она отдала семейство пауков в зоомагазин.

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