Пара дайверов 38 часов провела в открытом океане из-за шторма

Фото: istockphoto / Josephine Jullian
Пара дайверов из штата Оклахома, Ким и Нейтан Мейкер, пропала у берегов США во время шторма, сообщили в Лент
Они выживали в открытом океане в течение 38 часов. Об этом сообщил телеканал Fox 19.
В результате дайверы дрейфовали в океане 38 часов, пока их не заметил пролетавший мимо самолёт. Спасённых американцев доставили в техасскую больницу с укусами медуз и солнечными ожогами. Несмотря на то, что Нейтан оказался на грани диабетической комы, врачи ожидают скорого выздоровления обеих супругов.
Ранее в Таиланде турист проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться на пляже, и пропал в море. Его тело вынесло на берег через три дня.
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«24 июля Ким и Нейтан ныряли с группой дайверов у берегов Техаса. Внезапно начался шторм, и супруги исчезли в волнах Мексиканского залива. Спутники Мейкеров сразу же начали их искать, а затем к операции присоединилась береговая охрана США», — говорится в сообщении издания.
В результате дайверы дрейфовали в океане 38 часов, пока их не заметил пролетавший мимо самолёт. Спасённых американцев доставили в техасскую больницу с укусами медуз и солнечными ожогами. Несмотря на то, что Нейтан оказался на грани диабетической комы, врачи ожидают скорого выздоровления обеих супругов.
Ранее в Таиланде турист проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться на пляже, и пропал в море. Его тело вынесло на берег через три дня.
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Мира Полтева