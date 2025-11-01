Священник Струцкий: женщина — помощник человека и без мужа не может существовать
Настоятель храма в Дранде, иерей Андрей Струцкий, поделился своим видением роли женщины в обществе, вызвав широкий резонанс. По его словам, женщина — «помощник человека», и без мужчины её «носит куда-то, как лист».
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», Священник также заявил, что мужчины, выросшие без полноценной семьи, «дурные и страшные», а современные проявления христианства он назвал «больными».
Струцкий подчеркнул, что женщины «даны быть частью мужчины» и «сами по себе существовать не могут», а христианские каноны, по его мнению, предполагают строгие ограничения, в том числе в допуске к причастию.
