Священник Струцкий: женщина — помощник человека и без мужа не может существовать

01 ноября 2025, 13:49

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Настоятель храма в Дранде, иерей Андрей Струцкий, поделился своим видением роли женщины в обществе, вызвав широкий резонанс. По его словам, женщина — «помощник человека», и без мужчины её «носит куда-то, как лист».