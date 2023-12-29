Игнат заявил, что инцидент с НЛО в Польше является сигналом Западу

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Нарушение воздушного пространства Польши неопознанным летательным объектом является сигналом для стран Запада о необходимости помощи в усилении ПВО Украины. Такое заявление сделал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».
По его словам, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты, необходимо предоставить Украине средства противовоздушной обороны.
Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, а после он исчез с радаров. После случившегося оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.
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«Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их», - заявил Игнат.
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Элина Позднякова