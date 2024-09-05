Съёмки фильма «Вызов» разрушили карьеру космонавта Андрея Бабкина

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Кандидата в космонавты Андрея Бабкина попросили уволиться с лётной должности из-за насморка. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник из ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что кандидату предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Такое решение руководства говорит об истечении «срока годности» Бабкина как космонавта.
Формальной же причиной увольнения стали проблемы со здоровьем, выявленные медкомиссией. Из медицинских документов следует, что кандидату в космонавты поставили диагноз полисинусит, а проще говоря – запущенная форма насморка.
Узнав о диагнозе Бабкин сделал операцию, после чего годность к полётам была восстановлена. Однако вскоре ему неожиданно поступило предложение об увольнении.
Экспедиция МКС-66 была последним шансом Бабкина побывать в космосе. Однако в последний момент его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые отправились на станцию для съёмок фильма «Вызов».
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Формальной же причиной увольнения стали проблемы со здоровьем, выявленные медкомиссией. Из медицинских документов следует, что кандидату в космонавты поставили диагноз полисинусит, а проще говоря – запущенная форма насморка.
Узнав о диагнозе Бабкин сделал операцию, после чего годность к полётам была восстановлена. Однако вскоре ему неожиданно поступило предложение об увольнении.
Экспедиция МКС-66 была последним шансом Бабкина побывать в космосе. Однако в последний момент его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые отправились на станцию для съёмок фильма «Вызов».
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Анастасия Чинкова