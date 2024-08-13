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Капсулу с мечтами юных посетителей выставки-форума «Россия» отправят на МКС

13 августа 2024, 16:52
Фото: iStock / 3DSculptor

Фото: iStock / 3DSculptor

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Капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки. За стартом ракеты с Байконура будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны.
Это победители проекта «Космическая экспедиция Первых», организованного Движением Первых вместе с Роскосмосом. Старт запланирован на 15 августа.

Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.


«Мы поставили задачу вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте, показать, что Россия – страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на выставке, когда-то были чьей-то мечтой», – рассказала заместитель гендиректора выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трёх дней ребята познакомятся с работой космодрома, а 15 августа увидят отправку в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».
«Все желания, которые собрали ребята, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции», – пояснил директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин.
Он назвал госкорпорацию сплавом мечты и технологий и призвал ребят присоединяться к её образовательным и просветительским проектам.

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Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России
13 августа 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России.
Отмечается, что председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.

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В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине самыми реалистичными
13 августа 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом написала газета The New York Times.
В материале указано, что Путин уже может готовиться к победе. Его предложение, согласно которому Россия оставляет себе все территории, в Украине запрещается вступать в НАТО, кажутся наиболее реалистичным сценарием решения проблемы.

В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.

Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.

При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.

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#сша
#владимир путин
#переговоры
#конфликт
#украина
#политика
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Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
13 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/andrey shalari

Украина с высокой долей вероятности уже имеет в своём распоряжении так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба» представляет собой ёмкость с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации заряда контейнер разрушается, а его радиоактивная начинка распыляется вокруг ударной волной, создавая загрязнение местности на обширных территориях.

«Грязная бомба», <...> секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.

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#сша
#армия
#промышленность
#страны
#бомба
#интервью
#загрязнение
#всу
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США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле
Экс-посол Салливан: США теряет все возможные рычаги давления на Россию
13 августа 2024, 16:35

Фото: iStock/donfiore

Соединённые Штаты стремительно теряют рычаги давления на Россию, о чём говорит ситуация на Украине. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в России Джон Салливан, слова которого приводит журнал Foreign policy.
Он указал на то, что если бы у США была возможность оказывать влияние на Россию и заставлять её подчиняться воле Вашингтона, то это было бы уже реализовано на Украине.

Власти США уже воспользовались «множеством кнутов» против России в ходе конфликта на Украине. Однако теперь стране просто нечем угрожать, рычаги давления на исходе, заключил Салливан.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали Украину «чёрная дырой» Запада.

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#сша
#россия
#давление
#политика
#украина
#запад
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«Чревато последствиями»: сенатор предостерёг Запад от разрешения бить вглубь России
Сенатор Цеков: разрешение на удары вглубь России чревато для США и ЕС
13 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/PavelRodimov

Разрешение на удары ВСУ вглубь России чреваты негативными последствиями для стран Запада. Об этом сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться разрешения от западных союзников на использование их оружия для нанесения ударов по России. Он поручил Минобороны и дипломатам подготовить перечень необходимых действий на использование поставленного Западом дальнобойного оружия.

Цеков подчеркнул, что в случае принятия такого решения последуют ответные меры, поскольку это будет расценено как объявление войны России.

Сенатор добавил, что Запад уже участвует в конфликте против России, только не своими руками, а силами украинцев, которым он поставляет оружие.

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#украина
#сша
#евросоюз
#всу
#удар
#оружие
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Политолог Дудчак раскрыл, допустит ли РФ проверку ООН в Курскую область
Политолог Дудчак: проверяющие инстанции Запада выдают заведомо ложную информацию
13 августа 2024, 15:57

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит РФ допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, допустит ли Россия проверку ООН в Курскую область. По словам специалиста, все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.

«Сколько раз уже было, когда приезжали с проверками на атомную станцию или на линию боевого соприкосновения, когда Киев воевал против Донбасса. Сколько им было показано фактов, а они на это смотрят, интерпретируют по-своему и выдают абсолютно ложную информацию. Какие организации будут там представлены и кто будет заниматься подобными проверками? Это задача российских соответствующих инстанций приглашать и отбирать тех, кто не дискредитировал себя ложью и дезинформацией. Как показывает практика, такая информация не доходит до западных потребителей и СМИ», — объяснил он.

Ранее военэксперт Литовкин отмечал, что генерал-полковник Алексей Дюмин очень опытный командир. По его словам, у него есть полный набор и административных и командных возможностей для организации обороны Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#информация
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#всу
#киев
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Белик обвинил Запад во всех провокациях киевского режима
13 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что все провокации Украины уже давно негласно одобрены Западом.
Так он выразился о заявлении Владимира Зеленского добиться разрешения на применение дальнобойного оружия для нанесения ударов по России.

«На фоне происходящих изменений в политической жизни США Зеленский делает воинственные заявления, но всё это – лицемерие, так как все масштабные провокации и террористические методы киевского режима уже негласно одобрены Западом. оправдывать свои преступления Киев будет якобы «защитой Украины». Но этими заявлениями Россию не запугать и не заставить отказаться от обозначенных целей СВО», — отметил в беседе с RT Белик.

Тем временем корреспондент «Царьграда» Дарья Пронькина рассказала о ситуации в Курской области. Так, по информации бойцов интернациональной бригады «Пятнашка», жители местных сёл сами просятся в подразделение для того, чтобы дать отпор противнику.

«Им не нужны пособия, довольствия, просто пусть возьмут их с собой бить врага, который убивает их родных людей, соседей. Люди просят только одного — дать оружие и взять с собой», — рассказала Пронькина.

Ранее начальник главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук заявил об особой роли беспилотных систем в конфликте на Украине.

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#киев
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Стало известно, чего хочет Запад от оппозиции в Грузии
Апхаидзе: Запад толкает оппозицию Грузии к перевороту после выборов в парламент
13 августа 2024, 14:59

Фото: iStock/Wirestock

Запад подталкивает оппозиционные силы в Грузии к государственному перевороту, который они планируют после парламентских выборов. Об этом сообщил политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе в беседе с РИА Новости. Оппозиционеры, по его словам, в законной борьбе не смогут набрать больше 25% голосов.
«Деструктивная оппозиция рвется к власти, они 12 лет мечтают о реванше. Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов», — заявил политолог.
Апхаидзе отметил, что Запад оправдывает и одобряет каждое решение оппозиции, тем самым толкая ее к более радикальным мерам, а НКО, связанные с ЕС и США, могут, в свою очередь, могут объявить, что правящая «Грузинская мечта» проиграла борьбу на выборах.

Однако вместе с тем политолог добавил, что действующее правительство в силах справиться с таким вызовом.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что президент его страны Саломе Зурабишвили — лишь «марионетка оппозиции», а при победе на выборах в парламент противников действующей власти в Грузии откроют второй фронт военного противостояния с Россией.

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#сша
#президент
#правительство
#грузия
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#политолог
#нко
#парламент
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В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»
Депутаты ЕП раскритиковали Польшу за создание на границе «зоны смерти»
13 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/macky_ch

Группа членов Европарламента от Италии направила обращение к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с критикой действий Польши, создавшей на границе с Белоруссией буферную зону, где нарушаются права человека.
Отмечается, что в июле 2023 года парламент Польши принял закон, согласно которому полиции разрешается применять на границе огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь так называемую «буферную зону». Под ней подразумевается отрезок местности на польско-белорусской границе, куда закрыт доступ для гуманитарных групп, правозащитников и представителей СМИ.

Принятие этого закона вызвало ажиотаж в обществе. Гуманитарные и международные организации, включая Совет Европы, раскритиковали решение польских властей, а политики стран Европы обвинили страну в бесчеловечности.

Члены Европарламента от Италии задали вопрос Боррелю о том, какие немедленные меры он собирается предпринять для обеспечения безопасности в европейском государстве, чтобы на территориях не происходило явных нарушений прав человека.

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#польша
#евросоюз
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#белоруссия
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