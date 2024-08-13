Капсулу с мечтами юных посетителей выставки-форума «Россия» отправят на МКС

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Капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки. За стартом ракеты с Байконура будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны.
Это победители проекта «Космическая экспедиция Первых», организованного Движением Первых вместе с Роскосмосом. Старт запланирован на 15 августа.
Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.
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Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.
«Мы поставили задачу вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте, показать, что Россия – страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на выставке, когда-то были чьей-то мечтой», – рассказала заместитель гендиректора выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трёх дней ребята познакомятся с работой космодрома, а 15 августа увидят отправку в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».
«Все желания, которые собрали ребята, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции», – пояснил директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин.Он назвал госкорпорацию сплавом мечты и технологий и призвал ребят присоединяться к её образовательным и просветительским проектам.
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Лора Луганская