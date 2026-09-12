Охотники дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии

12 сентября 2026, 19:39

Бригады охотников дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В Бурятии, где медведь напал на подростка, организовано дежурство охотничьих бригад. Об этом проинформировали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) одного из районов, пишет РИА Новости.





Ранее там сообщили, что отец при попытке спасти сына от нападения медведя выстрелил из ружья и ранил сына в ногу. Инцидент произошел вечером в пятницу на животноводческой стоянке недалеко от села.



