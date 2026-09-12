Охотники дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии
Бригады охотников дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии
В Бурятии, где медведь напал на подростка, организовано дежурство охотничьих бригад. Об этом проинформировали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) одного из районов, пишет РИА Новости.
Ранее там сообщили, что отец при попытке спасти сына от нападения медведя выстрелил из ружья и ранил сына в ногу. Инцидент произошел вечером в пятницу на животноводческой стоянке недалеко от села.
«В каждом поселении созданы бригады охотников. Дежурят там», — заявил собеседник агентства, отметив, что хищника пока не нашли.По данным республиканского минздрава, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В Бурприроднадзоре заявили, что медведя ликвидируют.