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Охотники дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии

Бригады охотников дежурят в районе нападения медведя на мужчину в Бурятии
Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В Бурятии, где медведь напал на подростка, организовано дежурство охотничьих бригад. Об этом проинформировали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) одного из районов, пишет РИА Новости.



Ранее там сообщили, что отец при попытке спасти сына от нападения медведя выстрелил из ружья и ранил сына в ногу. Инцидент произошел вечером в пятницу на животноводческой стоянке недалеко от села.

«В каждом поселении созданы бригады охотников. Дежурят там», — заявил собеседник агентства, отметив, что хищника пока не нашли.


По данным республиканского минздрава, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В Бурприроднадзоре заявили, что медведя ликвидируют.
Никита Кротов

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