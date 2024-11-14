Сжегшего Коран Никиту Журавеля снова судят: за что его избил Адам Кадыров, новые обвинения

Житель Волгограда Никита Журавель стал предметом обсуждений в 2023 году. Тогда 20-летний студент был задержан за осквернение Корана. Позже появилась информация о том, что Журавель стал жертвой нападения в СИЗО. Подробности читайте в материале «Радио 1».