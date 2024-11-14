Сжегшего Коран Никиту Журавеля снова судят: за что его избил Адам Кадыров, новые обвинения

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)
Житель Волгограда Никита Журавель стал предметом обсуждений в 2023 году. Тогда 20-летний студент был задержан за осквернение Корана. Позже появилась информация о том, что Журавель стал жертвой нападения в СИЗО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Никита Журавель
Никита Журавель родился в 2004 году в Севастополе и учился в Нахимовском кадетском училище. После окончания школы он поступил в севастопольский филиал Волгоградского педагогического института, а затем переехал в Волгоград для продолжения учебы по специальности «экономика». Перед арестом 19 мая 2023 года Журавель жил в арендованной квартире в Ворошиловском районе Волгограда.
Осквернение Корана и связь с СБУ
В мае 2023 года Никита Журавель сжег священную книгу мусульман и снял это на видео на фоне мечети в Волгограде. Когда молодого человека задержали правоохранители, он рассказал, что он пошел на такой поступок ради 10 тысяч рублей. По его словам, акцию он устроил по заказу спецслужб Украины.
«Я купил Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года рядом с мечетью», — настаивал задержанный.
Никита Журавель в зале суда (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)
Избиение Журавеля сыном Кадырова
23 мая в Чечне прошел массовый митинг, организованный властями, на котором участники с плакатами требовали строгого наказания для арестованного Журавеля. В тот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился перевести Журавеля из волгоградского СИЗО в Грозный и передать расследование в Следственное управление Чечни.
В августе 2023 года, находясь в Грозном, Журавель обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил Адам Кадыров. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы. ФСИН по Чечне сначала сообщила о проведении проверки инцидента, но позже отказалась от дальнейших комментариев после того, как Кадыров публично подтвердил участие своего сына в избиении. В конце сентября глава Чечни выразил гордость за действия своего наследника.
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
Почему Никиту Журавеля судят повторно
Никита Журавель вновь стал объектом судебного разбирательства, поскольку ему предъявлено обвинение в государственной измене. Генеральная прокуратура России 3 октября сообщила об утверждении обвинительного заключения против него. Согласно данным следствия, Журавель якобы сотрудничал с Службой безопасности Украины (СБУ).
По информации следствия, Журавель сам предложил свои услуги представителю СБУ через мессенджер. В марте 2023 года он отправил видеоматериалы, на которых были запечатлены железнодорожные составы, перевозящие технику Вооруженных сил России, а также информация о военных самолетах и перемещении транспортных средств одной из воинских частей. Дело Никиты Журавеля было передано для дальнейшего рассмотрения в Волгоградский областной суд. Слушание по делу состоялось 14 ноября.
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