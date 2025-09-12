Достижения.рф

Певцу Шарлоту отказали в отправке на спецоперацию

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Эдуард Шарлот попросил отправить его на спецоперацию, но получил отказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца артиста.



Напомним, Шарлот был осужден за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Находясь в колонии, он попросил отправить его на СВО. Как отметил родитель, было непонятно, кем именно артиста отправят в зону боевых действий.

«Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом вроде опять появилось такое желание, но ему сказали "нет"... Там было непонятно, в качестве кого он поедет», — сказал отец певца.

Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Артист признал свою вину и отмечал, что совершил преступления неумышленно.

Как оказалось, уже в колонии Эдуард получал ряд дисциплинарных наказаний. Певец нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению. За это Шарлота перевели в колонию общего режима.

Иван Мусатов

