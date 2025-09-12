Певцу Шарлоту отказали в отправке на спецоперацию

12 сентября 2025, 10:45

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Эдуард Шарлот попросил отправить его на спецоперацию, но получил отказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца артиста.





Напомним, Шарлот был осужден за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Находясь в колонии, он попросил отправить его на СВО. Как отметил родитель, было непонятно, кем именно артиста отправят в зону боевых действий.





«Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом вроде опять появилось такое желание, но ему сказали "нет"... Там было непонятно, в качестве кого он поедет», — сказал отец певца.