Певцу Шарлоту отказали в отправке на спецоперацию
Певец Эдуард Шарлот попросил отправить его на спецоперацию, но получил отказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца артиста.
Напомним, Шарлот был осужден за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Находясь в колонии, он попросил отправить его на СВО. Как отметил родитель, было непонятно, кем именно артиста отправят в зону боевых действий.
«Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом вроде опять появилось такое желание, но ему сказали "нет"... Там было непонятно, в качестве кого он поедет», — сказал отец певца.
Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Артист признал свою вину и отмечал, что совершил преступления неумышленно.
Как оказалось, уже в колонии Эдуард получал ряд дисциплинарных наказаний. Певец нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению. За это Шарлота перевели в колонию общего режима.