Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима

Самарский суд согласился с переводом певца Шарлота в колонию общего режима
Самарский областной суд отклонил апелляцию Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Законность перевода певца из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима подтвердилась. Соответствующее постановление 5 августа этого года вынес Центральный районный суд Тольятти.
«Постановление <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает агентство слова судьи.Ранее сообщалось, что артист просил отправить его в зону боевых действий, но так же получил отказ.