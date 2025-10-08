Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима

08 октября 2025, 10:46

Самарский суд согласился с переводом певца Шарлота в колонию общего режима

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов)

Самарский областной суд отклонил апелляцию Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости.





Законность перевода певца из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима подтвердилась. Соответствующее постановление 5 августа этого года вынес Центральный районный суд Тольятти.

«Постановление <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает агентство слова судьи.