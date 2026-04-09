Повар раскрыл жесткие правила питания космонавтов
Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников сообщил, что рацион экипажей строго считают по белкам, жирам, углеводам. Суточный предел составляет 3000 калорий. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, перекусы на орбите не запрещены, но случаются редко. Меню хорошо насыщает, а каждая лишняя калория сразу отражается на графике тренировок.
Ведерников пояснил, что за дополнительную порцию, два вторых блюда или несколько соков придется платить минутами на беговой дорожке. Экипаж каждый день встает на весы. Специалист подчеркнул, что прибавка грозит проблемами со скафандром. На орбите действует жесткое правило: с какой массой человек отправился в полет, с такой он должен вернуться.
