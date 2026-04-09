Достижения.рф

В СКФУ создали систему переработки молочных отходов в чистую воду

Фото: iStock/gorodenkoff

Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Евдокимов сообщил, что ученые вуза нашли способ превращать отходы молочной промышленности в чистую воду и минеральный концентрат. Об этом пишет РИА Новости.



Новая схема использует «‎обратный осмос». Установка отделяет влагу от органических кислот и солей, а затем собирает смесь с высоким содержанием калия.

По оценке исследователей, система обрабатывает десятки кубометров сырья в час. Чистота жидкости достигает «‎0,02 % сухого остатка», поэтому ее можно вернуть в пищевое производство. Минеральный комплекс подходит для айрана и помогает снизить долю натрия без потери вкуса.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0