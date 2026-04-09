В СКФУ создали систему переработки молочных отходов в чистую воду
Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ Иван Евдокимов сообщил, что ученые вуза нашли способ превращать отходы молочной промышленности в чистую воду и минеральный концентрат. Об этом пишет РИА Новости.
Новая схема использует «обратный осмос». Установка отделяет влагу от органических кислот и солей, а затем собирает смесь с высоким содержанием калия.
По оценке исследователей, система обрабатывает десятки кубометров сырья в час. Чистота жидкости достигает «0,02 % сухого остатка», поэтому ее можно вернуть в пищевое производство. Минеральный комплекс подходит для айрана и помогает снизить долю натрия без потери вкуса.
Читайте также: